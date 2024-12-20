شكرا لقرائتكم خبر عن وجهاء قطاع غزة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه الكبير للقضية الفلسطينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا مفصلا عن رسالة الشكر التى وجهها من مخاتير ووجهاء قطاع غزة لمصرعلى إرسال مساعدات إنسانية وتوزيعها على النازحين.

وقال أحد مخاتير ووجهاء قطاع غزة: "من غزة الحبيبة، وفى ظل الحصار والجوع، وجدنا شعب مصر يؤازر قطاع غزة، ورسالتنا للرئيس السيسي أن يخفف المعاناة عنهم وعودتهم بعزة وكرمة إلى بلدهم، وبقول للدول العربية أنتم سندا وعونا لنا ولا تتركونا في هذا الظروف، ولا تتركونا في هذا الوقت وخاصة مصر الحبيبة".

وأضاف مخاتير ووجهاء قطاع غزة: إننا باسم كل المواطنين الفلسطينيين، وأهل فلسطين نتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مواطن مصرى، ولا ننسي دور الرئيس السيسي الكبير فى الدفاع عن القضية الفلسطينية.. وتحيا مصر.. كل التحية والفخر والاعتزاز للرئيس السيسي وشعب مصر وحكومة مصر، نحن ها نقدر هذا الموقف والعطاء وألف تحية للشعب مصر العظيم والقائد العظيم.

فيما قالت مواطنة من قطاع غزة: "نقدم التحية للشعب المصرى والرئيس السيسي.. واليوم نقول له شكرًا للرئيس السيسي على كل هذا الدعم المقدم لنا".