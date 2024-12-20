شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالتعليم ينفى ما تردد بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائى من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر بوزارة التربية والتعليم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود أي قرارات متعلقة بإلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام المقبل، وأكد المصدر عدم صحة ما يتردد من منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أن الوزارة لم تتطرق لأي مقترحات متعلقة بهذا الشأن.

الجدير بالذكر أن الصف السادس الابتدائى هو سنة تقل عادية وليست شهادة، حيث أن الشهادات العامة هى الصفوف الثالث الثانوى العام وللفنى والثالث الإعدادى، أما باقى الصفوف الدراسية فهى سنوات نقل عادية سواء بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.