السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق رائد الثالث (Raed III L.P.)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق رائد الثالث (Raed III L.P.)، وهو صندوق استثمار جريء تديره شركة رائد فنتشرز.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة التقنية والشركات الناشئة المعتمدة على التقنية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الشركات في المراحل الأولية التي تشمل مرحلة التأسيس ومرحلة الجولة التمويلية (أ)، واستهداف قطاعات التقنية المالية وبرمجيات الشركات وحلول البرمجيات كخدمة للشركات.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل كوشك: إن استثمارنا في صندوق الاستثمار الجريء الذي تديره شركة رائد فنتشرز هو استمرار لإستراتيجيتنا في دعم صناديق الاستثمار الخاصة التي تركز على الشركات الناشئة السعودية في مراحل نموها المختلفة, وهذا الالتزام يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة على تحقيق نمو سريع مما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

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