الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم اليوم، حفل افتتاح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وانطلاق الفعاليات المصاحبة له، والتي تستمر إلى الـ20 من فبراير 2025م.

ولدى وصول سموه مقر الحفل، شرع في جولة على شاطئ الهيئة الملكية ، واستمع إلى إيجاز من معالي المهندس السالم عن الشاطئ الذي يعد إضافة نوعية إلى المشاريع التنموية والسياحية في منطقة جازان، وما يتمتع به من تصميم متكامل يعكس جمال الطبيعة البحرية وتراث المنطقة، مبينًا أن الشاطئ يمتد على مساحة واسعة ويوفر مرافق حديثة تشمل مناطق مخصصة للسباحة، بالإضافة إلى مسارات للمشي والتنزه، ونشاطات رياضية، وعروض ترفيهية، ومنطقة للاسترخاء، وبرامج للثقافات الأجنبية المتنوعة.

كما يضم الشاطئ مجموعة من المقاهي والمطاعم المتنوعة التي تلبي احتياجات الزوار من جميع الفئات، لتوفير تجربة استثنائية للزوار، فيما تشتمل الفعاليات المصاحبة للمهرجان على الدبابات البحرية، وعروض فنية ومسرحية، إضافة إلى حفلات موسيقية حية، ما يجعله وجهة مثالية للأفراد والعائلات والشباب على حد سواء.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز دور المنطقة لتصبح جازان وجهة سياحية رائدة، لجذب الزوار من مختلف أنحاء المملكة وخارجها، ويسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص استثمارية في مرافق الشاطئ وخدماته المتنوعة.

وشهد حفل الافتتاح عرضًا مسرحيًا وغنائيًا تميز بالمزج بين التكنولوجيا والضوء والخيال، إضافة إلى عروض طائرات “درون” التي رسمت لوحات فنية بديعة في سماء الحفل.

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