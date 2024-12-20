السعودية | أمير الباحة يكرّم المتطوعين والإدارات المتميزة بمناسبة الإنجازات التطوعية لعام 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة أمس، عددًا من المتطوعين بإمارة المنطقة، وذلك بمناسبة حصول الإمارة على المركز الثاني على مستوى مناطق المملكة للعام 2024م في تفعيل العمل التطوعي، كما حصلت محافظة العقيق على المركز الأول على مستوى محافظات المنطقة، وتصدر مركز جرب على مستوى المراكز.

وأشاد سموه بالدور البارز للمتطوعين، مؤكدًا أن العمل التطوعي يمثل قيمة إنسانية نبيلة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وشمل التكريم أيضًا إدارة الموارد البشرية، تقديرًا لجهودهم في دعم وتعزيز ثقافة التطوع في المنطقة.

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