ملتقى صناع التأثير.. "كنوز السعودية" تكشف عن 11 عملًا جديدًا

الدمام - شريف احمد - أعلنت مبادرة "كنوز السعودية" إحدى مبادرات وزارة الإعلام، عن بدء العمل على 11 عملًا جديدًا، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى صناع التأثير ImpaQ، الذي تنظمه وزارة الإعلام يومي 18و19 ديسمبر 2024 في الرياض، بمشاركة مؤثرين وخبراء في جميع المجالات والتخصصات، وصنّاع المحتوى الرقمي من مختلف أنحاء العالم.وتهدف مبادرة "كنوز السعودية" من خلال مشاركتها في الملتقى إلى التعريف بإنتاجاتها التي تعكس الثراء الثقافي، والإسهام في نقل الصورة الحقيقية عن المملكة؛ من خلال تقديم محتوى يلتزم بأفضل المعايير العالمية وأحدثها. التفاصيل: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1831707773949653014?ref_src=twsrc%5Etfwومن أهم أعمال المبادرة الجديدة التي ستطلقها خلال الفترة المقبلة: فيلم "الوجهة" و فيلم "المجرة"، وفيلم درامي قصير بعنوان "ليلة الصفراء"، ومسلسلي الرسوم المتحركة "الرهيبين" و "عقل روح وجسد"، والسلسلة الوثائقية "العجائب الجديدة"، وبرامج وثائقية مثل "إيقاع الأرض" و "966"، وسلسلة وثائقية - درامية لشخصيات رافقت المؤسس -طيب الله ثراه-، وفيديو غنائي بعنوان "صليب الراس".وتعمل المبادرة في هذه المشاريع مع 9 شركات وطنية بمشاركة 80 شركة تخصصية في مجالات الإنتاج والخدمات اللوجستية، يعمل عليها أكثر من 2600 موهوب وموهوبة؛ ما يؤكد دورها الحيوي في دعم الإنتاج وتعزيز المحتوى المحلي.وتعد مبادرة "كنوز السعودية" ضمن مبادرات برنامج "تنمية القدرات البشرية"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث قدمت المبادرة عددًا من الأعمال خلال عام 2024 مثل: "هورايزن"، و"المحطة سبعة"، و"راعي الأجرب"، و"ثروات خالدة".وقد حصدت عن أعمالها خلال هذا العام 24 جائزة دولية ومحلية في عدد من المسابقات والمهرجانات.