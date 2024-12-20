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شكرا لقرائتكم خبر عن "صناع التأثير".. اتفاقية تعاون بين "الإعلام" والخطوط السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت الخطوط السعودية ووزارة الإعلام خلال الملتقى الأول لصناع التأثير ImpaQ اتفاقية تستهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ومواقع الخدمات الأرضية والجوية.
ووقع الاتفاقية كلٌ من رئيس التسويق في مجموعة السعودية خالد بن عبدالقادر طاش، والوكيل المساعد للخدمات المشتركة بوزارة الإعلام مشعل التويجري.
وأوضح خالد طاش أن "السعودية" وفي إطار مضامين هويتها وعصرها الجديد تحرص على توثيق علاقتها بمختلف الجهات الحكومية وتمكين مستهدفاتها، لاسيما وأن وزارة الإعلام لديها أدوار محورية متمثلة في تسليط الضوء إعلاميًا على برامج رؤية المملكة 2030 وإبراز مشاريعها الطموحة.
يذكر أن ملتقى "صُنّاع التأثير ImpaQ” قد أطلقته وزارة الإعلام كمنصة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الناجحة، متناولًا 14 مجالًا من مجالات التأثير، من بينها الإعلام، الذكاء الاصطناعي، الرياضة، السياحة، الترفيه، والثقافة، مع إعادة صياغة مفاهيم التعاون الإعلامي، وابتكار منصات تفاعلية تروي قصص الإنجاز والتأثير بحضور نخبة من المؤثرين العالميين والخبراء وصُنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، تأكيدًا على مكانة المملكة كمركز عالمي للإلهام والابتكار في مجالات التأثير.
ووقع الاتفاقية كلٌ من رئيس التسويق في مجموعة السعودية خالد بن عبدالقادر طاش، والوكيل المساعد للخدمات المشتركة بوزارة الإعلام مشعل التويجري.
قناة خاصة لوزارة الإعلاموشملت مجالات الاتفاقية تخصيص قناة خاصة لوزارة الإعلام عبر الأنظمة الترفيهية بشاشات طائرات "السعودية" يتضمن محتواها استعراضًا لأحدث مستجدات مبادرات الوزارة بشكل دوري فيما سيتم عرضها أيضًا في صالات الفرسان، كما تتضمن الاتفاقية كذلك توفير خدمة المسار السريع ودرجة الأعمال لضيوف الوزارة إلى جانب رعاية فعالياتها.
وأوضح خالد طاش أن "السعودية" وفي إطار مضامين هويتها وعصرها الجديد تحرص على توثيق علاقتها بمختلف الجهات الحكومية وتمكين مستهدفاتها، لاسيما وأن وزارة الإعلام لديها أدوار محورية متمثلة في تسليط الضوء إعلاميًا على برامج رؤية المملكة 2030 وإبراز مشاريعها الطموحة.
ملتقى صُنّاع التأثيرتابع: سيتيح عرض مبادراتها عبر شاشات طائرات "السعودية" توسيع نطاق المشاهدات في ظل نقلها للضيوف بين المملكة وأكثر من 100 وجهة حول العالم وبمعدل يومي يزيد عن 600 رحلة، كما أن ذلك يتواكب مع تنفيذها أكبر مشروع لتعزيز وإثراء تجربة الضيوف بما يستهدف رفع مستوى جودة الخدمات في كافة مراحل السفر وبأحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران.
يذكر أن ملتقى "صُنّاع التأثير ImpaQ” قد أطلقته وزارة الإعلام كمنصة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الناجحة، متناولًا 14 مجالًا من مجالات التأثير، من بينها الإعلام، الذكاء الاصطناعي، الرياضة، السياحة، الترفيه، والثقافة، مع إعادة صياغة مفاهيم التعاون الإعلامي، وابتكار منصات تفاعلية تروي قصص الإنجاز والتأثير بحضور نخبة من المؤثرين العالميين والخبراء وصُنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، تأكيدًا على مكانة المملكة كمركز عالمي للإلهام والابتكار في مجالات التأثير.