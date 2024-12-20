شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: الضربات الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

احترام أحكام اتفاق فك الارتباط

العقوبات المفروضة على سوريا

مسؤولة أممية عن المفقودين

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين كارلا كوينتانا رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، مؤكدًا أهمية منحها وفريقها الدعم اللازم لتنفيذ ولايتهم بالكامل. ودعا غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى وقف الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على سوريا، وعدها انتهاكًا للسيادة السورية وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة استعادة سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية بشكل كامل. وأكد الأمين العام، أن مستقبل البلاد يجب أن يكون ملكًا لشعبها وبمشاركتهم الكاملة، مع دعم المجتمع الدولي، وعلى الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وسلمي يحترم حقوق جميع المجتمعات.

الدمام - شريف احمد - انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربات الإسرائيلية على سوريا، وطالب بإيقافها، ووصفها بأنها "انتهاكات" لسيادة البلد.وقال جوتيريش في تصريحات يوم الخميس، إنه أصبح في سوريا "بصيص أمل" بعد الإطاحة ببشار الأسد إثر هجوم فصائل المعارضة.وأضاف أن "الشرق الأوسط يشهد حرائق عدّة، ولكن أصبح في سوريا اليوم بصيص أمل ينبغي ألا يخمد".وتابع: "الشعب السوري أمام لحظة تاريخية، أمام فرصة، وهذه الفرصة ينبغي ألا تفوّت".قال جوتيريش إن "الضربات الجوية الإسرائيلية الواسعة النطاق تتواصل، وهي انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ولا بدّ من أن تتوقّف".وندد بتوغّل قوات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة.وأضاف: "سأكون واضحا، ينبغي ألا يكون لأيّ قوّة عسكرية وجود في المنطقة الفاصلة، عدا قوّات الأمم المتحدة لحفظ السلام".وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن "تتنقل قوّات حفظ السلام بحرية لإنجاز مهمتها الكبيرة"، واستطرد: "ينبغي لإسرائيل وسوريا احترام أحكام اتفاق فك الارتباط لعام 1974 الذي ما زال قائمًا بالكامل".ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة بالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا في عهد بشار الأسد، وطالب المجتمع الدولي "بخطوة أولى تضامنية مع الشعب السوري إلى أن تتوافر الشروط لرفع العقوبات كلها".وأضاف: "ينبغي ألا يخفى عنا أن هذه العقوبات كانت موجّهة ضدّ نظام الأسد. وقد تغيّر الوضع. وأصبحنا الآن في مرحلة انتقالية"