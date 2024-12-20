بوليتيكو: إدارة بايدن تدرس إعلان ما يجري في السودان "إبادة جماعية" وفرض عقوبات على الدعم السريع

أكد مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس خططًا لإعلان ما يحدث في السودان "إبادة جماعية" وإصدار حزمة من العقوبات الجديدة على قوات الدعم السريع.
ونقل موقع "بوليتيكو" الأميركي أن العقوبات المفروضة ستشمل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومؤسسات أخرى تابعة للدعم السريع.
يأتي هذا التحرك في الوقت الذي يتوجه فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيويورك، لحضور اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن السودان.
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