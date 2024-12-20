شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران يلتقي القائم بأعمال الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية للحزب الإشتراكي اليمني والان مع تفاصيل الخبر

التقى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورئيس التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، والمهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والمنسق العام للتحالف بوضاح اليمن، القائم بأعمال الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية للحزب الإشتراكي اليمني وعضو هيئة التنسيق بالتحالف ورشا كافي، سكرتير أول القطاع الطلابي للحزب في الخارج وعضو إحتياط هئية التنسيق بالتحالف.

ودار اللقاء حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الحزبين، ودراسة أوجه التعاون والتنسيق لإقامة أنشطة مشتركة بين أعضاء الحزبين، كما تطرق الحوار لبحث مستقبل التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي في ضوء التغيرات المتسارعة والأحداث التي تشهدها المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء جاء أثناء تواجد قادة الحزب الاشتراكي اليمني في القاهرة قبل توجههم لحضور مؤتمر الاشتراكية الدولية بالرباط.



