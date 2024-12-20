إسرائيل تكشف تفاصيل ضربة اليمن ونتانياهو يتحدث عن "دفع الثمن"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات جديدة توضح تفاصيل الغارات على أهداف للحوثيين في اليمن فجر الخميس، وأشار إلى أن المقاتلات حلقت لمسافة 2000 كيلومتر واستخدمت أكثر من 60 قنبلة لضرب أهداف حوثية.

ووفقاً لمواقع عبرية، فقد نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشاهد جديدة لغاراته على أهداف وصفها بالإهاربية تابعة للحوثيين في اليمن، والتي نفذها في ساعات مبكرة من فجر الخميس.

وأشار الجيش إلى أن الطائرات المقاتلة حلقت لمسافة 2000 كيلومتر واستخدمت أكثر من 60 قنبلة لضرب أهداف حوثية، بما في ذلك خزانات النفط والوقود، وثمانية زوارق، ومحطتين لتوليد الطاقة.

وجاء في بيان الجيش: "نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل، وأطلق طائرات بدون طيار وصواريخ أرض - أرض تجاه الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض معظمها بنجاح".

وأضاف جيش الدفاع الإسرائيلي أن "نظام الحوثي الإرهابي يعمل منذ العام الماضي بتوجيه وتمويل إيراني، بالتعاون مع الميليشيات العراقية، لإلحاق الضرر بإسرائيل وزعزعة استقرار النظام الإقليمي وتعطيل حرية الملاحة العالمية".

نتانياهو: من يضر إسرائيل يدفع ثمناً باهظاً

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الضربة الإسرائيلية، مؤكدا: "إنهم يتعلمون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة أن كل من يضر بإسرائيل يدفع ثمنا باهظا".

وتم تنفيذ الضربة عبر 14 طائرة استهدفت مناطق الساحل اليمني والعاصمة صنعاء.