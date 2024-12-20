أكّد الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، أنّ "تركيا ترغب في رؤية سوريا يسودها الأمن والاستقرار، وخالية من الإرهاب، ويعود إليها اللاجئون بكرامة وبشكل طوعي"، داعيًا إلى "حماية سلامة أراضيها ووحدتها".
ولفت، خلال لقائه نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمّة مجموعة الدّول الثّماني الإسلاميّة النّامية، الّتي استضافتها القاهرة، إلى أنّ "تحقيق الاستقرار في سوريا سيخدم استقرار المنطقة برمّتها وأمنها، وأنّ تعافي سوريا في أقرب وقت، يمكن تحقيقه بمساهمة جميع الجهات الفاعلة الإقليميّة والدّوليّة".
من جهة أخرى، لفت أردوغان إلى أنّ "العلاقات التّركيّة- الإيرانيّة تشكّل أساس الاستقرار الإقليمي، وأنّ البلدين لديهما فرص للوصول بحجم التّبادل التّجاري إلى 30 مليار دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان التقى بزشكيان: نرغب برؤية سوريا خالية من الإرهاب واستقرارها يخدم استقرار المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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