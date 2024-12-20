شكرا لقرائتكم خبر عن على مساحة 98 ألف متر مربع.. افتتاح حديقة الخزامى بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت حديقة الخزامى بخميس مشيط، بعد الانتهاء من الأعمال التطويرية للمشروع البالغ مساحته أكثر من 98 ألف متر مربع، ويحتوي على 4 ملاعب جديدة ومجرى مائي، بحضور أمين منطقة عسير م. عبدالله الجالي.

ووقف الجالي يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط م. عوض ملفي القحطاني، على المشروع الاستثماري لمعارض السيارات الجديد بخميس مشيط، على طريق وادي بن هشبل، والمنفذ على مساحة إجمالية بلغت 543300 متر مربع.

ويُعد من أكبر معارض السيارات في المملكة، إذ يحتوي على 150 موقعًا، ويحتوي على مناطق عرض للشاحنات وساحة الحراج والمزادات الرقمية.

إضافة إلى تخصيص موقع لوكالات السيارات ومعارض المعدات الثقيلة.

مشروع الإسكان درة الخميس

اطلع الجالي على مشروع الإسكان (درة الخميس)، وتابع أعمال المشروع، ووجه بإنهاء أعمال الحدائق والإنارة خاصة في المناطق المأهولة.



كما وجه بترتيب الأولويات في التنفيذ بالتدريج، ومشروع جادة القافلة "الحديقة الواقعة خلف مستشفى الولادة والأطفال لتصبح بيئة جاذبة للاستثمار بمساحة 34 ألف متر مربع".وفي نهاية الجولة شاهد أمين عسير عرضًا لشرح مفصل عن إنجازات ومشاريع البلدية من رئيس بلدية خميس مشيط.