شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في المملكة.. أمطار على طريف بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.



كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس الخميس على مناطق المملكة، أن يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة على أجزاء من شمال المملكة.



هطول أمطار رعدية

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.



وشملت، مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف، وأجزاء من منطقة تبوك. ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة خلال الليل على أجزاء من مرتفعاتها (جبل اللوز - علقان - الظهر).كما تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي عسير والباحة، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.