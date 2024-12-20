شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة في المملكة.. أمطار ورياح على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.

حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، حائل والحدود الشمالية. طقس الجمعة وتمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر).

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.