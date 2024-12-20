الخليج اليوم .. فينيسيوس يحصد جائزتين جديدتين في قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد جائزتين عقب تتويج فريقه بكأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" بالفوز 3-0 على باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية أمس الأربعاء.

تسلم فينيسيوس جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المباراة النهائية، بينما حصل زميله الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي على الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب، وذهبت الكرة البرونزية لثالث أفضل لاعب إلياس مونتيل لاعب وسط باتشوكا.

كما حصل فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب في النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية التي اختتمت منافساتها على ملعب "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان النجم البرازيلي فاز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بالعام الجاري 2024 خلال حفل فيفا، أمس الثلاثاء.

وساهم فينيسيوس جونيور في الفوز على باتشوكا حيث صنع الهدف الأول لزميله كيليان مبابي، وسجل البرازيلي الدولي الهدف الثالث من ركلة جزاء.

المصدر: "وكالات"