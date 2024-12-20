حمية افتتح خط النقل المشترك من العدلية الجامعة اللبنانية مرورا باتوستراد هادي نصرالله: تكامل بين قطاعي العام والخاص

افتتح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية،خطا جديدا للنقل المشترك من العدلية الجامعة اللبنانية مرورا باتوستراد هادي نصرالله، حيث أوضح أن ذلك "يأتي ضمن الخطة الموضوعة لتسيير حافلات النقل المشترك على خطوط سيرها تباعا في مختلف المناطق اللبنانية، من العدلية الجامعة اللبنانية مرورا باتوستراد السيد هادي نصرالله"، مشيرا الى ان "إطلاق الخط الجديد هو استكمال لخطة تسيير حافلات النقل المشترك على كامل الأراضي اللبنانية".

وقال: "الخط كان يجب ان يفتتح مع بداية العام الدراسي إلا ان العدوان الإسرائيلي حال دون ذلك، واليوم نعلن عن فتح خط مسار جديد للنقل المشترك من الجامعة اللبنانية مجمع الحدث مرورا باتوستراد السيد هادي نصرالله الطيونة وصولا الى العدلية. وهناك مشروع خط جديد من جهة المدخل الشرقي الجامعي باتجاه خلدة، سيكمل طريقه بعد رأس السنة الى الجنوب والبقاع والشمال".

وأضاف حمية "نحن لن نحل مكان القطاع الخاص بل إننا من مشجعيه، وقد أعددنا قانونا جديدا يراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اي الدولة هي المنظم لقطاع النقل والقطاع الخاص هو المشغل، وبذلك نكمل بعضنا البعض".

من جهته، شدد رئيس الجامعة بسام بدران على "ضرورة توسيع شبكة خطوط النقل المشترك بما يفيد المواطن من أمكنة مختلفة"، مشددا على "الأثر الايجابي الذي يتركه ذلك على المواطنين ولا سيما في الظروف الاقتصادية الدقيقة في البلاد من تخفيف للأعباء والكلفة على الطلاب".

وتمنى ان "تشمل هذه الخطة ليس مجمع الرئيس رفيق الحريري فحسب بل أن تطال ايضا، مجمع بيار الجميل في الفنار وميشال سليمان في الشمال تسهيلا لكل الطلاب".

أما رئيس مجلس الادارة المدير العام للنقل المشترك زياد نصر فشرح كيفية توزيع الخطوط وتعميم خدمات النقل المشترك بالسرعة الممكنة، وقال: "ضمن سياق الجهود التي بذلتها المصلحة لاعادة احياء خدمة النقل المشترك واستكمالاً للخطة التي أعددناها لبناء شبكة متكاملة للنقل المشترك إلى كافة المناطق اللبنانية وربطها بالمرافق العامة والحيوية، نفتتح اليوم أحد اهم خطوط النقل المشترك، بين مستديرة العدلية والجامعة اللبنانية - الحدث مرورا بعدد من المحطات".

اضاف: "يكتسب هذا الخط أهمية خاصة لكونه يربط الجامعة اللبنانية بشبكة خطوط النقل المشترك، ونظرا لرمزية الجامعة اللبنانية ومكانتها في قلوب اللبنانيين، وانطلاقا من إيماننا بأهمية هذه الجامعة وبضرورة تحصينها وتأمين الدعم اللازم لها ولكادرها التعليمي والطلابي".

بدوره، قال ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس: "النقل المشترك هو الأساس والقطاع الخاص المتمم له، وهذه الباصات التي ستبدأ عملها اليوم هي ملك للدولة وللشعب اللبناني. ان المنافسة شرعية ومنذ اللحظة الأولى أثنينا على هذه الخطوة الذي بادر بها الوزير حميه ورئيس الجامعة، ونحن من المشجعين لإنتشار النقل المشترك على كامل الأراضي اللبنانية".