شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة.. أمطار متوسطة على منطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

حالة الطقس المتوقعة

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكوّن سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة.كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة الجمعة في المملكة.حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، حائل والحدود الشمالية.وتمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.