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حالة الطقس في المملكة.. أمطار متوسطة على منطقة القصيم

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واس - بريدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكوّن سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة.
كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة الجمعة في المملكة.
أمطار متفاوتة الشدة على القصيم - واس

حالة الطقس المتوقعة

حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، حائل والحدود الشمالية.
أمطار على القصيم - واس

وتمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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