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ألمانيا.. اعتقال سائق سيارة اصطدمت بحشد في سوق لعيد الميلاد

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د ب أ - مجدبورج (ألمانيا) 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج بوسط ألمانيا مساء اليوم الجمعة.
وقالت مصادر بالحكومة المحلية، إن الشرطة اعتقلت السائق. ولم يتسن في البداية معرفة ما إذا كان هناك قتلى أو مصابون.
سيارة تصطدم بحشد في سوق لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج الألمانية - د ب أ

حادث في ألمانيا

كما لم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث متعمدا أم نتيجة خطأ غير مقصود.
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - رويترز)

وقال متحدث باسم حكومة ولاية مجدبورج الألمانية إن السيارة التي صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج "ربما كانت هجوما".
وأدت حادثة الدهس إلى مقتل 11 على الأقل وإصابة 80 بجروح.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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