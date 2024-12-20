شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. اعتقال سائق سيارة اصطدمت بحشد في سوق لعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

حادث في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج بوسط ألمانيا مساء اليوم الجمعة.وقالت مصادر بالحكومة المحلية، إن الشرطة اعتقلت السائق. ولم يتسن في البداية معرفة ما إذا كان هناك قتلى أو مصابون.كما لم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث متعمدا أم نتيجة خطأ غير مقصود.وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.وقال متحدث باسم حكومة ولاية مجدبورج الألمانية إن السيارة التي صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج "ربما كانت هجوما".وأدت حادثة الدهس إلى مقتل 11 على الأقل وإصابة 80 بجروح.