الجيش الإسرائيلي: رصدنا تهديدا من متظاهر في قرية معارية جنوب سوريا وأطلقنا عليه أعيرة وأصيب في ساقه

اعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا لا نتدخل في ما يحدث في سوريا وسنواصل العمل لحماية مواطنينا"، مضيفا "اننا رصدنا تهديدا من متظاهر في قرية معارية جنوب سوريا وأطلقنا عليه أعيرة وأصيب في ساقه".

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