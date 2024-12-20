نقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة الخارجية الألمانية، أنه "يجب نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش الوطني في سوريا"، مشيرة الى أنه "يجب ألا يتعرض أمن تركيا للتهديد من شمال سوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الألمانية: يجب نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش الوطني في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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