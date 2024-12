شكرا لقرائتكم خبر عن إنذاران أصفر وبرتقالي.. الأرصاد ينبه من حالة الطقس في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة.

وشمل الإنذار، جدة والطائف وخليص ورابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة والأجزاء الساحلية. — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1870074004746170841?ref_src=twsrc%5Etfw طقس مكة المكرمة ونبه المركز من أمطار خفيفة ورياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

ويبدأ الإنذار 12:00 مساء الجمعة حتى الساعة: 01:00 صباح السبت. ضباب ورياح في مكة كما أصدر المركز، إنذارا برتقالي بشأن الطقس في مكة المكرمة.

ويشمل الإنذار؛ العاصمة المقدسة والعرضيات والطائف، الليث، القنفذة، الجموم وبحرة.

ونبه المركز من ضباب وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم، ورياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع ألأمواج وصواعق رعدية.

ويبدأ الإنذار 09:00 مساء الجمعة حتى الساعة: 08:00 صباح السبت.