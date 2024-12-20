شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار وصواعق رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة.
وشمل الإنذار؛ بدر ووادي الفرع والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1870121722772398464?ref_src=twsrc%5Etfw
وشمل الإنذار؛ بدر ووادي الفرع والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1870121722772398464?ref_src=twsrc%5Etfw