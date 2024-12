شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار وصواعق رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة.

وشمل الإنذار؛ بدر ووادي الفرع والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. طقس المدينة المنورة ونبه المركز من أمطار خفيفة ورياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم وصواعق رعدية، وشبورة مائية (ضباب خفيف).