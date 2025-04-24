أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّ "وفدًا عسكريًا أميركيًا يقوم بجولة في منطقة جنوب الليطاني انطلاقًا من وادي الحجير بمرافقة الجيش اللبناني".
كما أشارت الصحيفة إلى أنّ "وحدة من القوة الفرنسية في اليونيفيل نفذت دوريات بحث عن منشآت حزب الله في أحراج وادي الحجير".
كانت هذه تفاصيل خبر "الأخبار": وفد عسكري أميركي يجول في جنوب الليطاني انطلاقًا من وادي الحجير بمرافقة الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.