"الأخبار": وفد عسكري أميركي يجول في جنوب الليطاني انطلاقًا من وادي الحجير بمرافقة الجيش اللبناني

أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّ "وفدًا عسكريًا أميركيًا يقوم بجولة في منطقة جنوب الليطاني انطلاقًا من وادي الحجير بمرافقة الجيش اللبناني".

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ "وحدة من القوة الفرنسية في اليونيفيل نفذت دوريات بحث عن منشآت حزب الله في أحراج وادي الحجير".