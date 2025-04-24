بدء اعتصام العسكريين المتقاعدين في رياض الصلح

بدأ اعتصام العسكريين المتقاعدين في رياض الصلح في وسط بيروت، وذلك للمطالبة بإنصافهم، وذلك قبيل جلسة مجلس النواب.
وأمس، دعا تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان، "جميع العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية، أن يعوا خطورة المرحلة المقبلة وتأثيرها على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم وأن ينزلوا بقوة إلى الاعتصام"، اليوم الخميس.
وأشار التجمّع إلى "الظلم الذي لحق بالعسكريين عامة وبالمتقاعدين خاصةً بسبب عدم زيادة رواتبهم أسوة بباقي قطاعات الدولة وتحويلهم إلى فئة مهمشة منسية تعيش البؤس والحرمان، وهي التي قامت بحماية الوطن والمواطن والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه مضحين بأنفسهم في سبيله".
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