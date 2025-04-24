يديعوت أحرونوت: منتصف ليل اليوم هو الموعد النهائي لنتانياهو لتقديم إفادته للمحكمة ردا على ادعاء رئيس الشاباك

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "منتصف ليل اليوم هو الموعد النهائي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لتقديم إفادته للمحكمة ردا على ادعاء رئيس الشاباك رونين بار"، مشيرة الى ان "إذا قدم نتانياهو إفادته سيتعين على قضاة المحكمة اتخاذ قرار بشأن كتابة الحكم النهائي في القضية".
واوضحت أن "القضاة قد يحددون جلسة لمناقشة إفادات بار ونتانياهو أو يحاولون التوصل إلى حل وسط"، مضيفة أن "إذا لم يقدم نتانياهو إفادته فهو بذلك يمهد الطريق لقضاة المحكمة لقبول ادعاءات رئيس الشاباك".
يشار الى ان في 8 نيسان 2025 أصدرت المحكمة العليا قرارًا بتجميد إقالة رئيس الشاباك، ومنعت تعيين بديل له مؤقتًا. وتعود جذور المعركة إلى إخفاق 7 تشرين الأول 2023، وما أعقبه من توتر بين المؤسسة الأمنية والمكتب السياسي، وصولًا إلى تحقيقات "قطرغيت" التي طالت دائرة نتانياهو الضيقة.
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