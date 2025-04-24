أبو فاضل: لتأجيل الخوض باقتراحات القوانين التي لا تضمن المناصفة بالمجلس البلدي في بيروت

أشار أمين عام "اللّقاء الأرثوذكسي" النّائب السّابق ​مروان أبو فاضل​، إلى أنّ "منذ انطلاق الانتخابات البلدية لهذه السّنة، ساد في ​بيروت​ جوُّ من الإبتزاز لإحدى الطّوائف المؤسِّسة في ​لبنان​، طائفة المستقمي الرّآي الأرثوذكسيّين، وذلك من قبل بعض النّواب والفعاليّات الّذين يستميتون منذ الآن لاستمالة أصوات اخوتنا أبناء العاصمة الأحبّاء في الإنتخابات النيابية المقبلة".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "البعض منهم قد تقدّم باقتراحات قوانين لا توفي بالغرض المنشود، أي ضمان المناصفة في المجلس البلدي المرتقب، أقل ما يُقال عنها إنّها تظهر الوجه الطّائفي الحقيقي لبعض من حاول إيهام المواطنين بامتلاك علامات فارقة لم نرَ منها شيئًا ملموسًا حتّى الآن".

وطالب أبو فاضل، رئيس المجلس النّيابي ونائب رئيس المجلس النّيابي شاكرين جهودهم كما النّواب، بـ"تأجيل الخوض بهذه الاقتراحات بالطّريقة الّتي يرونها مناسبة في الجلسة التّشريعيّة اليوم، وذلك تجنّبًا لمزيد من الانقسامات نحن جميعًا بغنى عنها في هذه الظّروف الدّقيقة الّتي يمرّ بها لبنان".

وشدّد على أنّ "على كلّ حال لكل حادث حديث حول الحقوق المشروعة للطّائفة الأرثوذكسيّة اسوةً ببقيّة الطّوائف، كما حول من يخزلوننا بعدم اكتراثهم أو بصمتهم أو بأخطائهم، وهم يتبوّؤن مراكز سياسيّة أكبر من قدرتهم أو حجمهم ومن المفترض أن يمثّلوا فيها طائفتنا، في ظلّ التّركيبة الحاليّة لمؤسّسات الدّولة اللّبنانيّة".