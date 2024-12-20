مساعدة وزير خارجية أميركا: لن يكون لإيران أي دور بسوريا وأخبرنا الشرع أننا لن نواصل رصد مكافآت للقبض عليه

أوضحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، أن "التواصل مع السوريين والاستماع إليهم بشكل مباشر مثل فرصة مهمة"، وذلك بعد لقاء وفد أميركي مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني.

وقال "السوريون لديهم فرصة نادرة لإعادة بناء وتشكيل بلادهم"، مضيفًا "ناقشت مع ممثلي السلطة المؤقتة بمن فيهم أحمد الشرع المبادئ التي اتفقنا عليها مع شركائنا في العقبة".

وذكرت "أننا نرحب بالرسائل الإيجابية ونتطلع إلى إحراز تقدم بشأن هذه المبادئ عبر الأفعال وليس الأقوال"، موضحة "أننا أكدنا على أهمية الإدماج والتشاور الواسع خلال الفترة الانتقالية في سوريا".

وأشارت ليف إلى "أننا ندعم عملية سياسية يقودها السوريون تؤدي إلى حكومة شاملة تحترم حقوق الجميع"، لافتة إلى "أننا ناقشنا الحاجة لضمان عدم تمكن الجماعات الإرهابية من تشكيل تهديد بسوريا والتزم أحمد الشرع بذلك".

وقالت باربرا ليف: "نأمل الكشف عن معلومات حول مصير المواطنين الأميؤكيين الذين اختفوا في ظل نظام (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد".

وأكدت "أننا نعمل على إرسال مسؤولين أميركيين إضافيين إلى دمشق للمساعدة في البحث عن المواطنين الأميركيين"، معتبرة أنه "لن يكون لإيران أي دور على الإطلاق في سوريا ولا ينبغي لها ذلك".

وأشارت إلى "أننا ننظر في أمر العقوبات ويتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتظهر التقدم".

وأوضحت أن "تركيا لها دور كبير ونفوذ تاريخي ومصالح أمنية وطنية في سوريا"، مشيرة إلى "أننا سنقدم الدعم الفني إلى سوريا لتوثيق جرائم #الأسد وستكون القبور الجماعية أولوية لنا".

وأعلنت ليف "أننا أخبرنا الشرع أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه"، و"ننظر في أمر العقوبات ويتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتظهر التقدم".

إلى ذلك، رأت ليف أن "وقف إطلاق النار في كوباني والانتقال المنظم لدور قوات سوريا الديمقراطية أفضل السبل للمضي قدما".