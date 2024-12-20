البنتاغون: هناك 2000 جندي أميركي بسوريا وهو أعلى من المعلن سابقا البالغ 900 والقوات كانت موجودة قبل سقوط الأسد

كشف البنتاغون، أن "هناك 2000 جندي أميركي بسوريا وهو أعلى من المعلن سابقا البالغ 900 والقوات كانت موجودة قبل سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد".
في سياق اخر، اشار الى اننا "لا نتفق مع الادعاءات بشأن الإبادة الجماعية في غزة"، مضيفا أننا "نعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين".
ولفت الى أن "الحوثيين أطلقوا صواريخ ومسيرات على إسرائيل وعليهم ألا يفاجأوا إذا مارست إسرائيل حق الدفاع عن النفس".
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