نيويورك تايمز: 6 طائرات روسية وصلت إلى قاعدة الخادم في ليبيا من روسيا وسوريا في 8 كانون الأول محملة بالمعدات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤول في قاعدة الخادم شرق ليبيا، بأن "6 طائرات روسية وصلت من روسيا وسوريا في 8 كانون الأول الحالي محملة بالمعدات".

وقال المسؤول في قاعدة الخادم الليبية، إن "طائرات روسيا وصلت مع إشعار قصير جدا للقاعدة بينما كانت في الجو".

وجاء ذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث تحدث تقارير عدة عن مغادرة بعض القوات الروسية من سوريا جراء الأوضاع في البلاد.