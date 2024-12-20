صحيفة بيلد الألمانية: 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد في ماغدبورغ

أفادت صحيفة بيلد الألمانية، عن سقوط 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ.
في وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن المستشار الألماني أولاف شلوتس، قوله إن "حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد تثير أسوأ المخاوف".
وكان قد اعلن الاسعاف الالماني عن "إصابة 60 إلى 80 شخصا في اصطدام سيارة بزوار في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج".
وأشارت خدمات الطوارئ، بحسب وكالة فرانس برس، إلى أن عددا من الجرحى في حالة "خطيرة"، وتحدثت وسائل إعلام عن سقوط عدة قتلى مشيرة إلى وقوع هجوم.
في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الألمانية، عن القبض على سائق اقتحم سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج.
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