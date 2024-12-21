ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين؟ أنها متضامنة مع "ضحايا العمل الوحشي والجبان الذي وقع في ماغدبورغ الألمانية".
وأشارت إلى أنه "يجب التحقيق في هذا العمل العنيف ومعاقبة مرتكبه بشدة".
وكان قد أكد حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن منفذ حادثة الدهس في مدينة ماغدبورغ سعودي الجنسية، وذلك بعد أن أفادت صحيفة "فيلت" الألمانية بذلك.
وقال راينر هاسيلوف للصحافيين في مكان الواقعة في سوق الميلاد بالمدينة "لقد أوقفنا المنفذ، وهو رجل من السعودية... طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006".
وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، عن سقوط 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب التحقيق في هذا العنيف الذي وقع في ماغدبورغ ومعاقبة مرتكبه بشدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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