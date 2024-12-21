بطولة ألمانيا: بايرن يستعيد توازنه بفوز كبير على لايبزيغ 5-1

الرياص - اسماء السيد - برلين : استعاد بايرن ميونيخ توازنه وتصالح مع جماهيره بفوز كبير على ضيفه لايبزيغ 5 1 الجمعة على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ في قمة وافتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل جمال موسيالا (1) والنمسوي كونراد لايمر (25) ويوزوا كيميش (36) ولوروا سانيه (75) والكندي ألفونسو ديفيس (78) أهداف بايرن ميونيخ، والسلوفيني بنجامين شيشكو (2) هدف لايبزيغ.

واستعاد بايرن ميونيخ نغمة الانتصارات عقب خسارته الاولى هذا الموسم عندما سقط امام مضيفه ماينتس 1 2 في المرحلة الماضية.

وعزز بايرن ميونيخ الذي استعاد خدمات هدافه الدولي الانكليزي هاري كاين بعد غياب عن المباريات الاربع الاخيرة بسبب الاصابة، موقعه في الصدارة برصيد 36 نقطة بفارق سبع نقاط امام مطارده المباشر باير ليفركوزن حامل اللقب الذي يستضيف فرايبورغ الخامس السبت.

في المقابل، توقفت صحوة لايبزيغ الذي استمر غياب صانع العابه الدولي الهولندي تشافي سيمونز بسبب الاصابة، عند انتصارين متتاليين ومني بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع.

هدفان في دقيقتين

وبكر النادي البافاري بالتسجيل وتحديدا بعد مرور 30 ثانية فقط عندما قطع كيميش كرة القائد الدولي المجري ويلي أوربان ومررها الى كاين داخل المنطقة ومنه بذكاء الى الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه المتوغل فمررها زاحفة وتابعها موسيالا داخل المرمى (1).

وهو الهدف التاسع لموسيالا في الدوري هذا الموسم.

ورد لايبزيغ بعد 62 ثانية فقط عن الهدف البافاري وتحديدا بعد دقيقة و47 ثانية عن انطلاق المباراة عندما تلقى المهاجم الدولي البلجيكي لويس أوبندا كرة في الجهة اليمنى فانطلق ومررها الى شيشكو المتوغل داخل المنطقة فسبق مدافع لايبزيغ السابق الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو وتابعها بيمناه من داخل المنطقة على يسار الحارس الاسرائيلي دانيال بيريتز (2) مسجلا هدفه السادس هذا الموسم.

وهي المرة الاولى في تاريخ البوندسليغا التي ينجح فيها فريقان في تسجيل هدفين في أقل من دقيقتين.

وأنقذ الحارس المجري بيتر غولاتشي مرماه من هدف محقق بتصديه لرأسية موسيالا من مسافة قريبة (10)، وسدد ليون غوريتسكا كرة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (12).

وصنع أوليسيه الهدف الثاني لبايرن عندما تبادل الكرة مع لايمر الذي هيأها له في الجهة اليسرى فرفعها الفرنسي داخل المنطقة وتابعها النمسوي بيسره "على الطاير" قوية داخل مرمى غولاتشي (25).

وهو الهدف الأول للايمر في الدوري هذا الموسم.

وحذا حذوه القائد كيميش عندما عزز تقدم النادي البافاري بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة على يسار غولاتشي (36).

وكاد كاين يضيف الرابع بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة اثر تمريرة من اوليسيه تصدى لها غولاتشي على دفعتين (39).

وتابع بايرن ميونيخ تفوقه في الشوط الثاني وكاد الكوري الجنوبي مين جاي كيم يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية لكن الكرة مرت بجوار القائم الايمن (48)، ثم تصدى غولاتشي ببراعة الى تسديدة قوية لموسيالا وحولها الى ركنية (49).

ومرر لايمر كرة عرضية تابعها لوروا سانيه من مسافة قريبة بجوار القائم الايسر (54).

وكاد النروجي أنتونيو نوسا يقلص الفارق بتسديدة من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر (64).

ورد سانيه بتسديدة قوية زاحفة مرت بجوار القائم الايسر (66)، وأخرى لكاين من مسافة قريبة تصدى لها غولاتشي قبل ان يشتتها الدفاع (67).

ونجح سانيه في هز الشباك عندما تلقى كرة من ديفيس داخل المنطقة فسددها زاحفة داخل المرمى (75).