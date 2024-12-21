ابي المنى: الزيارة إلى سوريا تأكيد على العلاقة التاريخية ونأمل أن يتضمن دستورها الجديد ما يخدم تطلعات شعبها

شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، على أهمية الزيارة التي سيقوم بها إلى سوريا مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنلاط، وقال إن الزيارة "تندرج أولا في التأكيد على أهمية العلاقة التاريخية والطبيعة التي يجب أن تكون بين البلدين من جهة، وبالنسبة إلى طائفة الموحدين الدروز خصوصا من جهة ثانية".

وأشار إلى "دور الطائفة الطليعي في كل المراحل التي مرت بها سورية ومحطات النضال الأساسية، ونتطلع إلى ترسيخ تلك العلاقة على أسس صحيحة ومتينة، بما يعزز مكانة الطائفة ذات الانتماء العربي والإسلامي ضمن الوحدة الوطنية، وبالشراكة الكاملة مع كل مكونات المجتمع السوري، من أجل بناء سورية حديثة ومتطورة تقوم على علاقات تشاركية متكاملة تسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية والعدالة الاجتماعية والمساواة".

وأضاف أبي المنى: "من واجبنا حث إخواننا الموحدين في سوريا على الانخراط بالدولة، التي نأمل أن يتضمن دستورها الجديد ما يخدم تطلعات الشعب السوري الشقيق ويحقق آماله، دون الاعتبار لأمور جانبية مثل العددية والأكثرية والأقلية، أو تمييز فيما بين الطوائف والعائلات الروحية. وتبقى تلك قيمة وطنية وحضارية تتعزز من خلالها روح الانتماء الوطني والإخوة والعيش المشترك".

وختاما، دعا شيخ العقل إلى "الالتزام بنهج الأسلاف من قادة الجبل والطائفة، الذين ⁠اعتبروا أن المشاركة في معركة بناء الدولة حق وواجب، ورفضوا محاولات سلخهم عن محيطهم العربي وتقسيم وطنهم وتجزئته تحت أي شعار. فهم مدعوون اليوم إلى التأكيد على وحدة سورية ديموغرافيا وجغرافيا، وعدم الأخذ ببعض المغريات التي تقدم للطائفة من خلال الإعلام الموجه بهذا الخصوص، ورفض التدخل في مشاريع خارجية مغايرة لكل تاريخهم على مر العصور".