افاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بـ"أننا لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس ولن نتركها في السلطة بغزة".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو لوول ستريت جورنال: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس ولن نتركها في السلطة بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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