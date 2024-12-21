شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات ناتالى بورتمان فى الأهرامات ترفع أسهم Fountain of Youth والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب صناع السينما العالمية وعشاق المغامرات فيلم المخرج جاى ريتشى "Fountain of Youth"، والذى تم تصويره فى بمصر بمنطقة الأهرامات، من بطولة ناتالى بورتمان وجون كراسينسكى، والذى كان محل اهتمام الصحافة الفنية العالمية.

العمل الذى جرى تصويره فى مواقع أثرية مميزة فى مصر بمقدمتها الأهرامات ظهرت الصور الأولى منه، ونشرتها مجلة Entertainment Weekly، كشف عن طابع تاريخى وسحر خاص على المشاهد.

وأبرز تقرير مجلة Entertainment Weekly، دور المعالم المصرية المحوري في أحداث الفيلم، حيث تُظهر اللقطات مغامرات استكشافية داخل معابد ومواقع تاريخية، مع مشاهد لطاقم العمل وهم يستخدمون الأضواء لكشف أسرار الماضي، وسلط التقرير الضوء على اختيار مصر كوجهة تصوير مما يعزز حضورها العالمي كوجهة سينمائية تجذب الإنتاجات الضخمة، بفضل ما تتمتع به من مواقع أثرية فريدة.

فيلم Fountain of Youth المنتظر عرضه في عام 2025، يعكس رؤية ريتشي لعالم مليء بالمغامرة والغموض، بينما يضيف تصويره في مصر بُعدًا بصريًا وثقافيًا مميزًا، يشارك في بطولة الفيلم نجوم هوليوود جون كراسينسكي، ناتالي بورتمان، إيزا جونزاليس، ودومنال جليسون.

وكانت مجلة فاريتي الأمريكية قد سلطت الضوء على 3 أفلام عالمية تم تصويرها في مصر وهي Wicked2 وInheritance وFountain of Youth "ويكيد2"، و"فاونتين أو يوث"، و"إنهيريتانس".

ونالت الأعمال المرتقب عرضها إشادات واسعة من النقاد، ففى حين أن الفيلمين الناجحين "ويكيد2"، و"فاونتين أو يوث" للمخرج جاى ريتشى، يستفيدان من ثروات البلاد التاريخية ومساحاتها الشاسعة، فإن المخرج نيل بيرجر سيجسد الوتيرة المحمومة للقاهرة الحديثة من خلال فيلمه عن التجسس "إنهيريتانس" - المقرر عرضه فى 24 يناير.

وأضافت المجلة أن هذه الأفلام الثقيلة، تبشر بعام مميز للجنة الناشئة التى تأسست فى عام 2019، وتعمل لجنة الفيلم المصرية، وهى تابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى المصرية (EMPC)، الآن كمتجر شامل ونقطة تواصل فريدة للمشاريع الدولية التى تحتاج إلى تصاريح وموافقات التصوير، والتنسيق والاتصال مع الوزارات الحكومية مع اقتراح وسطاء الخدمة المحليين لجميع احتياجات.