الداخلية الألمانية ترجح أن تكون حادثة الدهس بسوق عيد الميلاد في مجدبورج "هجوما"

رجت متحدثة باسم وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا-أنهالت، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن تكون حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ "هجومًا".
في وقت سابق، اعلن الاسعاف الالماني عن "إصابة 60 إلى 80 شخصا في اصطدام سيارة بزوار في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج".
وأشارت خدمات الطوارئ، بحسب وكالة فرانس برس، إلى أن عددا من الجرحى في حالة "خطيرة"، وتحدثت وسائل إعلام عن سقوط عدة قتلى مشيرة إلى وقوع هجوم.
في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الألمانية، عن القبض على سائق اقتحم سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج.
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