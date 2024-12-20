اعلام اسرائيلي: إسرائيل طلبت في صفقة التبادل إبعاد الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية للخارج وليس للضفة

افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن أن "إسرائيل طلبت في صفقة التبادل إبعاد الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية للخارج وليس للضفة". ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع، أن "الطلب الإسرائيلي بإبعاد الأسرى الفلسطينيين خارج الضفة الغربية يشكل عقبة أمام المفاوضات"، لافتة الى أن "مفاوضات صفقة تبادل الأسرى تسير في الاتجاه الصحيح بعد زيارة مدير السي آي إيه إلى قطر".

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