"النشرة": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق إقليم التفاح ومدينة النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض جدا فوق اجواء اقليم التفاح ومدينة النبطية. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

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