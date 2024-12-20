أ ف ب عن المستشار الألماني: حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد تثير أسوأ المخاوف

نقلت وكالة "فرانس برس"، عن المستشار الألماني، أن "حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد تثير أسوأ المخاوف".
وكان قد اعلن الاسعاف الالماني عن "إصابة 60 إلى 80 شخصا في اصطدام سيارة بزوار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ".
وأشارت خدمات الطوارئ، بحسب وكالة فرانس برس، إلى أن عددا من الجرحى في حالة "خطيرة"، وتحدثت وسائل إعلام عن سقوط عدة قتلى مشيرة إلى وقوع هجوم.
في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الألمانية، عن القبض على سائق اقتحم سوقا لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ.
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