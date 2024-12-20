أحيا مستشفى تل شيحا، قداس الميلاد المجيد في قاعة المحاضرات، واحتفل بالذبيحة الإلهية النائب الأسقفي العام لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك الأرشمندريت نقولا حكيم ممثلا المطران ابراهيم مخايل ابراهيم. واشار نقيب اطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش، الى أننا "نلتقي اليوم بعد الذبيحة الإلهية المقدسة في صرح مستشفى تل شيحا الذي يعود تاريخه الى اكثر من 120 سنة، وكلنا نعرف انه وعلى فترة عقود كان المستشفى الوحيد في المنطقة يخدم اهلنا من عرسال والهرمل الى اقصى الجنوب الغربي للبقاع اي حاصبيا، راشيا الفخار وراشيا الوادي، والكثير من الأشخاص الموجودين بيننا اليوم واكبوا مستشفى تل شيحا في ايام ازدهاره كما في الأيام الصعبة وصولاً الى الأزمة الأخيرة في 2019 الى اليوم، وفي كل هذه الفترة لم يتوقف مستشفى تل شيحا يوماً عن تقدمة الخدمات للمواطنين".

كانت هذه تفاصيل خبر بخاش خلال احياء مستشفى تل شيحا قداس الميلاد المجيد: لم يتوقف المستشفى يوماً عن تقدمة الخدمات للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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