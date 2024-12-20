مصدر في "القسام" للجزيرة: عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا فجّر خلالها أحد مجاهدينا نفسه في قوة صهيونية

أفاد مصدر قيادي في كتائب "القسام" قناة "الجزيرة"، عن "عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا فجّر خلالها أحد مجاهدينا نفسه في قوة صهيونية".

وأكد المصدر القيادي إن "العملية الاستشهادية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.