عبدالله: لتحريك المياه الراكدة قبل 9 كانون الثاني والبعض لا يملك الجرأة بالإعلان عن مرشحه

أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "البعض أصبح يعتبر الرّئيس التّوافقي استفزازًا، واليوم يجب الكلام عن رئيس يُطمئن الدّاخل، ويعيد فتح ​لبنان​ على الخارج في ظلّ التّغييرات الإقليميّة".

ولفت، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، إلى "أنّنا أيّدنا ترشيح قائد الجيش العماد ​جوزيف عون​، لكنّ البعض لا يملك الجرأة حتّى اليوم في الإعلان عن المرشّح الّذي يدعمه، وعون كان ضمن الأسماء الثّلاثة الّتي طرحناها سابقًا، والبلد لا يحمل فراغًا أكثر من ذلك"، مشدّدًا على أنّه "يجب تحريك المياه الرّاكدة قبل 9 كانون الثّاني المقبل، لأنّنا لم نلتمس حتّى اليوم الحدّ الأدنى ممّا يجب أن يحصل قبيل الجلسة الرّئاسيّة".

وأكّد عبدالله أنّ "لا أحد يدخل بيننا وبين رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، وممكن أن يُصوّت كلٌّ لمرشّح مختلف".