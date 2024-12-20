اشار الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، الى أنني "أبلغت الاتحاد الأوروبي وجوب تعويض عجزه الهائل مع أميركا بشراء النفط والغاز لتجنب رسوم جمركية أكبر".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أبلغت الاتحاد الأوروبي وجوب تعويض عجزه الهائل مع أميركا بشراء النفط والغاز لتجنب رسوم جمركية أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.