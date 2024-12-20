شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وباكستان ينفذان تمريناً بحرياً في قاطع ساحة العمليات البحرية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قيادة قاعدة أم قصر العراقية البحرية، تمريناً بحرياً مشتركاً مع البحرية الباكستانية في قاطع ساحة العمليات البحرية العراقية.



وأفادت القيادة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع"، اليوم الخميس بأنه تنفيذاً لتوجيهات قائد القوة البحرية العراقية الفريق البحري الركن مازن عبد الواحد كبيان، وبمتابعة قائد قاعدة أم قصر البحرية ، وفي إطار التعاون العسكري المشترك بين العراق وباكستان وفي نهاية زيارة الوفد الباكستاني إلى العراق، نُفذ تمرين بحري مشترك بين قيادة قاعدة أم قصر البحرية والوفد البحري الباكستاني، في قاطع ساحة العمليات البحرية العراقية".



وأضافت أن التمرين شارك فيه من الجانب العراقي زورق الدورية (P-310) التابع إلى كتيبة زوارق الدورية الثانية، لواء البحري الأول القاعدة آنفاً، ومن الجانب الباكستاني السفينة (PMS DEHSHAT 1072)"، لافتةً إلى أن هذا التمرين يمثل اعتراض سفينة إرهابية في البحر لمواجهة الأعمال غير الشرعية، ويعد هذا التمرين المشترك لتطوير المهارات وتبادل الخبرات بين البحريتين".



ومن جانبه .. أثنى آمر السفينة الباكستانية ،في نهاية التمرين، على جاهزية وخبرات طاقم زورق الدورية العراقي والمهارات الفردية التي يتمتعون بها في المياه الإقليمية العراقية".