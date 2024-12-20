شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 أشخاص إثر غارتين للاحتلال بحي الصبرة جنوبي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط 4 شهداء وعدد من المصابين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكان قد استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي شارع النزهة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الخميس أن مخيم جباليا يشهد غارات جويّة متتالية من قبل طائرات الاحتلال الحربية، التي تنسف مربعات سكنية في منطقة الخلفاء، تزامنا مع استمرار القصف المدفعي، وإطلاق النار.



وفي حصيلة غير نهائية، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45 ألفا و97 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107 آلاف و244 آخرين، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.