شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسرى جروس المدير الفنى لفريق الزمالك من لاعبى الفريق بغلق صفحة مباراة سيراميكا التي جمعت الفريقين أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة بالدوري.

وطالب جروس لاعبى الزمالك بالتركيز في مواجهة طلائع الجيش المقبلة من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط خاصة أن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع بذل مزيد من العرق والجهد وعدم خسارة أي نقاط.

وتٌعد مباراة الطلائع المقبلة هى الثانية لجروس فى قيادة الفريق، بعد سيراميكا، حيث كان اول ظهور له فى القيادة الفنية للفريق خلال مباراة الأمس، بعد أن تولى قيادة الأبيض خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق والذى رحل لتدريب الفتح السعودى.