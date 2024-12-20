شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستفسر عن موعد صرف مستحقات اللاعبين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استفسر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك عن موعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار والهدوء النفسى للفريق خلال الفترة المقبلة، إيماناً بأهمية هذا الملف في مساعدته على تحقيق الانتصارات.

وأبلغت إدارة نادى الزمالك المدير الفني بأنها تجهز مقدمات عقود اللاعبين للموسم الجديد لفرض حالة من الاستقرار والتركيز داخل القلعة البيضاء خاصة أن الفريق ينافس فى أكثر من بطولة قوية تتطلب توفير جميع سبل الراحة من أجل حصد البطولات والألقاب.

كما وعد مسئولو نادي الزمالك اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم المالية، خلال الفترة القادمة،خاصة أن إدارة الأبيض تولى هذا الملف اهتماماً كبيراً لعلمها بمدى قوة تأثيره بالإيجاب على عناصر الفريق.