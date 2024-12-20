شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى.. 12 لاعبا يتسابقون ومنسى يغرد على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصارع 12 لاعبا في الدوري المصري على لقب هداف الدوري المصري، بعد مباريات اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الخامسة، حيث سجل اللاعبون ما بين 4 أهداف وهدفين يتصدرهم ناصر منسي لاعب الزمالك الذى يغرد منفردا في صدارة قائمة الهدافين.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وتعادل فى مباراة بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 5 لقاءات حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

وجاء ترتيب هدافي الدورى بعد مباريات اليوم كالتالي:

ناصر منسي - الزمالك - 4 أهداف.

علي فوزي - إنبي - 3 أهداف.

محمود زلاكة - سيراميكا - 3 أهداف.

محمد هلال - البنك الأهلي - هدفين.

أحمد عاطف قطة - بيراميدز - هدفين.

حسين الشحات - الأهلي - هدفين.

صديق أوجولا - بيراميدز - هدفين.

طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدفين.

وسام أبو علي - الأهلي - هدفين.

عمرو ناصر - فاركو - هدفين.

محمد الشامي - المصري - هدفين.

إسلام عيسى - المصري - هدفين