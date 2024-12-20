شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجدد إصابة ناصر ماهر فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة سيراميكا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن اللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات خلال الساعات المُقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط .